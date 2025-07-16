Gazeteci Fatih Altaylı'nın cezaevinden yürüttüğü YouTube programında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Altaylı, programın sponsoru Yatsan’la yolların, şirket yönetiminin aldığı karar doğrultusunda ayrıldığını açıkladı. Altaylı, bu kararın “patronaj etkisiyle” alındığını vurguladı.

Fatih Altaylı, “Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR” adlı YouTube programında yaptığı açıklamada, Yatsan ile yaklaşık iki yıl süren sponsorluklarının sona erdiğini duyurdu. Başlangıçta üç aylık olarak planlanan işbirliğinin, karşılıklı memnuniyetle uzadığını belirten Altaylı, sponsorluğun patronaj kararıyla sonlandığını ifade etti.

Yatsan İngiltere ve ABD merkezli Janus Henderson Grubu'na ait ve CEO’su Türk. Altaylı, CEO Gökalp Bahçeli'ye bugüne kadar sağlanan destekten ötürü teşekkür etti. Kararın şirketin üst yönetiminden geldiğini aktaran Altaylı, CEO Gökalp Bahçeli'nin de sponsorluk ilişkisinin sona ermesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

İşte Fatih Altaylı'nın sözleri: