Olay, 2 Ağustos Pazar günü Yıldızkent Mahallesi’ndeki camide yatsı namazı öncesinde yaşandı. Camiye gelen bir vatandaş, içeride hareketsiz şekilde asılı duran İ.S.’yi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri cami ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Erzurum Pusula'nın haberine göre hayatını kaybeden İ.S.’nin yaklaşık 6 ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Ayrıca geçmişte uyuşturucu suçlarından adli kaydının bulunduğu, ekonomik sıkıntılar yaşadığı ve borçları nedeniyle zor bir süreçten geçtiği bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlatırken, cami ve çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Kesin ölüm nedeni, Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından hazırlanacak raporla belirlenecek.