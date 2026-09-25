Cezaevinde bulunan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fon soruşturmasında ortaya çıkan serveti dudak uçuklatıyor. 28 yaşındaki Yarız’ın özel jet ve yattan sonra ultra lüks 5 otomobile de sahip olduğu ortaya çıktı.

LÜKÜS HAYAT

Toplam piyasa değerinin 200 ila 220 milyon lira arasında olduğu hesaplanan birbirinden lüks 5 aracın, 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 26 bin 280 liraya devredildiği belirlendi. 55 milyon lira değerindeki 2023 model McLaren 750S Coupe Hasan Kaytan adına tescil edildiği, 53 milyon lira değerindeki 2025 model Bentley Continental GT Speed’in İbrahim Halil Rat’a devredildiği ortaya çıktı.

Yarız’ın 31 milyon lira değerindeki 2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach’ın ise Bolkan Bekçi adına kayıtlı olduğu, 10 milyon liralık 2023 model Audi Q8 aracının ise Hasan Dörtkardeşler’e devredildiği belirtildi. Fakat Audi Q8’e henüz ulaşılamadı. Devredilen araçların gerçek değerleri ile devir ücretleri arasında büyük farklar var.

AKP İstanbul Gençlik Kolları eski yöneticisi Yarız’ın umre seferi yaptığı Bombardier Global 5000 özel jetinin 19.5 milyon dolar olduğunu, 34.4 metrelik Loretta adlı Benetti Oasis yatını ise 26 Mayıs’ta 14.5 milyon dolara satın aldığını duyurmuştuk.