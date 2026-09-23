Pusula Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın lüks yattan önce jet alığı ve bu özel jetle umre seferi düzenlediği ortaya çıktı.

Yarız, Bombardier Global 5000 özel jeti 19.5 milyon dolara satın aldı. 3 Kasım 2025’te Man Adası sicilinden çıkarıldı. Türkiye’de yeni TC-YRZ tescilini aldı. Pusula logolu jetle yapılan ilk umre yolculuğuna emekli vaiz Cemal Vanlıoğlu ile Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu katıldı.

23 Kasım 2025’teki bu fotoğraf, grubun lüks özel uçakla seyahatini belgeledi. AKP İstanbul Gençlik kolları eski yöneticisi olan Muhammed Yarız’ın 34.4 metrelik Loretta adlı Benetti Oasis yatını dün ilk kez SÖZCÜ duyurmuştu. Yarız, bu yatı ise 26 Mayıs’ta 14.5 milyon dolara satın aldı.