Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, dün ortaya çıkan soruşturma izniyle ilgili görüşlerini sordum. Aramızda şöyle bir diyalog geçti:

- Ne diyorsun başkanım bu soruşturma ile ilgili?

Allah’a şükür, böyle zorlama şeylerle ne halt edecekler bilmiyorum. Vatandaş her şeyi görüyor. Bizim özellikle bu konularda ne kadar titiz olduğumuzu ve herkese örnek olmaya çalıştığımızı herkes biliyor. Belediyenin arabalarını mümkün olduğu kadar kullanmıyoruz. Bırakın araç kullanmayı, maaş almıyoruz. Ben Beypazarı Belediye Başkan adayı olduğumda 2009’da da maaş almadım. Yani bu kadar titiz olan birisine böyle saçma sapan şeylerle suçlama olmaz. Kamuoyu tabii bunu değerlendirecektir.

- Bu tür açıklamalar çalışmalarınızı etkiliyor mu?

Bu tür iftiralar bana yapışmaz. Zaten bu haberlerin altına vatandaş gereğini yazıyor. Herkesin, bakanların seçimlerde kamu araçlarıyla her yere gittiğini herkes biliyor, tam tersine bunu yapmayan birisinden hesap soruyorlar. Yani garip. Neyse artık. Bunlara alışacağız Saygı Bey. Bir basın toplantısı düzenleyip açıklama yapacağım.

- Onu ne zaman yapacaksınız? Bu genel herhalde bu soruşturmalara falan da değineceksiniz anladığım kadarıyla su konusuna.

Evet yarın saat 11.00’de yapacağım. Son soruşturmaya ve benzer durumlarda bakanlığın nasıl davrandığını ortaya koyacağım.