'Actibump' adı verilen sistem, ilk bakışta sıradan bir yol yüzeyi gibi görünüyor. Ancak asfaltın altında yer alan sensörler yaklaşan araçların hızını ölçüyor. Eğer sürücü belirlenen hız sınırını aşmışsa, yol yüzeyindeki metal plaka birkaç santimetre aşağı iniyor ve araç küçük bir çukura giriyormuş hissi yaşıyor. Hız sınırına uyan sürücüler ise herhangi bir kasis ya da engelle karşılaşmadan yollarına devam ediyor.

HIZ YAPMAYANA KASİS YOK

Sistemin en dikkat çekici özelliği, yalnızca hız limitini aşan araçları hedef alması. Bu sayede kurallara uyan sürücüler gereksiz yavaşlama yaşamıyor. Ayrıca ambulans, itfaiye ve polis araçları gibi acil durum araçları sisteme entegre edildiğinde uygulamadan etkilenmeden geçebiliyor.

İsveç'te ilk kez uygulamaya alınan teknoloji daha sonra farklı ülkelerde de kullanılmaya başlandı. Yapılan ölçümlerde bazı bölgelerde ortalama araç hızlarının belirgin şekilde düştüğü ve trafik güvenliğinin arttığı rapor edildi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Yol yüzeyine yerleştirilen radarlar veya sensörler yaklaşan aracın hızını gerçek zamanlı olarak ölçüyor. Eğer araç hız sınırının altında seyrediyorsa sistem devreye girmiyor. Ancak limit aşılırsa hareketli metal plaka kısa süreliğine aşağı doğru iniyor.

Bu mekanizma sürücülere fiziksel bir uyarı veriyor ancak klasik kasislerde olduğu gibi tüm araçları yavaşlatmıyor. Yetkililer, özellikle okul çevreleri, hastane bölgeleri ve yoğun yaya geçişlerinin bulunduğu alanlarda sistemin etkili sonuçlar verdiğini belirtiyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİNDE YENİ YAKLAŞIM

Uzmanlara göre akıllı kasis teknolojileri, gelecekte şehir içi trafik yönetiminde daha fazla kullanılabilir. Geleneksel kasislerin neden olduğu gürültü, titreşim ve trafik akışı sorunlarını azaltmayı hedefleyen sistem, sürücülere ceza kesmek yerine davranışlarını değiştirmeyi amaçlıyor.

Teknoloji, 2026 itibarıyla farklı ülkelerde daha fazla ilgi görmeye başladı. Özellikle okul çevreleri, yoğun yaya geçiş noktaları ve hız ihlallerinin sık yaşandığı bölgelerde kullanım alanı genişleyen sistem, geleneksel kasislere alternatif çözümler arasında gösteriliyor.

Birçok şehir hız ihlallerini azaltmak için radar ve ceza sistemlerine yatırım yaparken, Actibump gibi teknolojiler fiziksel müdahale ile kurallara uyulmasını sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından trafik güvenliğinde yeni nesil çözümler arasında gösteriliyor.