Siyaset dünyası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesiyle sarsıldı. Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'da 7 ilçe belediye başkanı daha CHP'den ayrıldı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Yavaş'ın istifasına ilişkin ne diyeceği merak konusu oldu. Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun ziyareti sonrası kameralar karşısına geçti.

Özel, burada yaptığı ilk açıklamada, Yavaş ile telefonda görüştüğünü ve bundan sonra alacağı her türlü karara saygılı olacaklarını söylediğini belirtti.

'HER TÜRLÜ KARARINA SAYGILIYIZ'

Özel'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Kendisine de kararından, açıklamasından hemen sonra açtığım Tebrik telefonunda kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi için ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim telefonda da ifade ettiğim gibi bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her tür karara saygılıyız.

Ben önceki partimizden ayrılıp buraya gelme sürecinde, hatırlıyorsunuz, hiç daha bu konular gündemde değilken, herkesi davet ederken belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin Durumlarının özel olduğunu, belediye meclis dengelerinin özel olduğunu, belediye başkanlarının milletimiz tarafından bilhassa beldelerine, ilçelerine, illerine hizmet için görevlendirildiklerini, bu motivasyonla alacakları her türlü karara saygılı olduğumuz ve kendilerini hiçbir karara zorlamayacağımızı ifade etmiştim. O gün bugündür de Yeni Parti bu tutumunu sürdürüyor.

Butlan yönetiminin geçtiğimiz günlerde Ve en nihayetinde devam ederek bugün yapmış olduğu bir açıklamayla işte sanki 31 Mart akşamının CHP'si kendileriymiş gibi, yok efendim, 'bir partiden seçildin, başka partinin genel başkanına nasıl bilgi verirsin? O başka partinin genel başkanı, 31 Mart seçim akşamının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.' Yok efendim ya benimsin ya kara toprağın', öyle bir şey yok.

'KENDİSİNİN BİRİNCİ SORUMLULUĞU ANKARA'DIR'

Hiçbir değer 'ya benimsin ya kara toprağın' denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, bir partinin hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve Oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Sayın Yavaş butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset dizaynına itiraz etmiş, dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştu. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktadayım. Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır.