Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, bugün yaptığı açıklamalarda Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef almış ve 9 Eylül'de Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşme öncesinde Yavaş'ın YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e haber vermesini eleştirmişti.



Sarı, Yavaş hakkında "Hiç kimse bundan azade değil. Yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz " diyen Sarı, "Yani bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. Diyemez bunu" ifadeleri kullandı.



İSTİFA SONRASI KILIÇDAROĞLU'NUN ODASINA ÇIKTI



Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sarı'nın açıklamalarının ardından CHP'den istifa ettiğini ve yoluna devamsız şekilde devam edeceğini duyurdu.



Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Yavaş'ın istifasının ardından CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Genel Başkanlık katına çıktı.



