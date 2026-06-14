İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, “Bir devletin derini olmaz, hukuku olur” diyerek hukuk devleti çağrısı yaptı. Dervişoğlu, Ankara’daki Türk Hukuk Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:



"İDARİ KEYFİYET"



“Alman hukukçu Ernst Fraenkel Nazi dönemi Almanyasını anlatırken, ‘İkili Devlet’ teorisini ortaya atar. Fraenkel’e göre, sıradan vatandaşların günlük işlerinde kısmen işleyen bir ‘Norm Devleti’ vardır. Ancak iktidarın bekası ve siyasi muhaliŇer söz konusu olduğunda, kuralların değiştiği, idari keyņyetin devreye girdiği bir ‘Tedbir Devleti’ baş gösterir.





İKİLİ DEVLET İLLETİ:



Eğer bugün Türkiye’de, ‘Bir yargı kararıdır’ denilip geçilemeyen, vicdanlarda kara bir leke olarak kalan kararlar varsa, bu kararlar, siyasi iktidara yakınlık ya da uzaklığa göre veriliyorsa, orada ‘Tedbir Devleti’ işlemekte demektir. Biz İYİ Parti olarak, Türkiye’yi bu ikili devlet illetinden kurtarıp, güçlünün de zayıfın da önünde eşit biçimde yürüyen, onurlu bir norm devleti inşa etmeye geliyoruz.”



ORTAK AKIL:



“Türk siyasetini zehirleyen, hesap vermeyen gizli güç merkezlerini meşrulaştıran ‘derin devlet’ safsatasını kökünden reddediyoruz. Bizim felsefemiz şudur: Bir devletin derini olmaz, hukuku olur. Devlet, vatandaşının önünde hesap vermekten kaçınan değil her kararını hukuki gerekçeyle ortaya koyan şeŸaf bir varlıktır. Devlet aklı, iktidarın her hukuksuzluğuna giydirilen bir dokunulmazlık zırhı değildir. Devlet aklı, milletin tarih içinden süzülüp gelen ortak aklıdır.”





HUKUKİ ASABİYE



“İnsanlar, mahkemelere güvenmez, adaleti yalnızca, tanıdık ve güçlü olanların erişebildiği bir imtiyaz alanı olarak görürse, o toplumda asabiyet çözülür. İşte bizim amacımız, Türkiye’nin o hukuki asabiyesini yeniden inşa etmektir. İnsanların ‘hukuk benim için de işler’ diyebileceği bir düzeni kurmaktır.”



YAVAŞ VE DERVİŞOĞLU ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG



Müsavat Dervişoğlu ile Mansur Yavaş arasında görüşme sonrası yaşanan esprili diyalog gündem oldu. Aracına kadar eşlik edilmesinden dolayı mahcubiyetini esprili bir dille dile getiren Yavaş, Dervişoğlu’na “Bizi iyice yaşlı yaptın” dedi. Dervişoğlu ise bu sözlere “Onunla ilgisi yok, kıdem abi” yanıtını verdi. Dervişoğlu ayrıca, “Yengeye selamlar” diyerek Yavaş’ın eşine selam yolladı.











