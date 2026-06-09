CHP'de hem seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel hem de mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısı için çağrısı yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na bir son dakika çağrısı yaptı. Yavaş, "Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" dedi.

Sabah saatlerinden itibaren Meclis önünde yoğunluk yaşanırken, zaman zaman Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında arbede yaşandı.

Meclis önünde gerilim sürerken Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na kritik bir çağrı geldi.

Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na çağrısının tamamı şöyle:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz. Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir.

Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle, CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."