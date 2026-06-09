CHP'nin başına mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in aynı gün ve aynı saatte grup toplantısı yapma kararı almasının ardından gerilimi düşüren mesaj Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan gelmişti. Yavaş, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na hitaben bir mesaj paylaşmış ve "sağduyu" çağrısı yapmıştı. Bu mesajı alıntılayan Kılıçdaroğlu da Meclis'te grup toplantısında konuşma kararından geri adım atmıştı. Yavaş'ın CHP lideri Özgür Özel'in grup toplantısının ardından, geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü nedeniyle, Özel ile birlikte Manisa'ya gideceği öğrenildi. Özel ve Yavaş'ın, Manisa'da yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek'in anma etkinliklerine katılacağı bildirildi.

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