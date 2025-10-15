Ankara’nın başkent oluşunun 102’inci yıl dönümü dolayısıyla önceki akşam Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen resepsiyonda konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 13 Ekim 1923’te bir milletin küllerinden doğduğunu belirtti.

ADİL, DÜRÜST, ÖZGÜR

Hakkında açılmak istenen “konser” soruşturmasına da üstü kapalı olarak değinen Yavaş, “Biz demokrasinin, yalnız sandıkta değil; adalette, eşitlikte, şeffaflıkta ve vicdanda yaşatılması gerektiğine inanıyoruz” dedi. Mansur Yavaş şöyle devam etti:

“Bir ülkenin gerçek gücü, kurumlarının adil, yöneticilerinin dürüst, yurttaşlarının da özgür olmasıyla ölçülür. Hiçbir hesaplaşmanın, demokrasimizin itibarına gölge düşürmesine razı değiliz.

Hiçbir makam, hiçbir imza, hiçbir koltuk; adaletin ve halkın vicdanının üstünde değildir. Demokrasiye inanmak, sadece oy kullanmakla değil; her koşulda doğruyu savunmakla mümkündür. Biz o doğruyu savunmaya devam edeceğiz. Adaletin terazisine güveniyoruz. Milletimizin vicdanına güveniyoruz. Bizim yönümüz hukuk, pusulamız vicdandır.”

Yavaş ve Özel’e Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti.

Yavaş: Gökçek için 35 yolsuzluk dosyası verdik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ile ilgili 35 yolsuzluk dosyasını daha Savcılığa verdiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yavaş iki yolsuzluk iddiasının da zaman aşımı tehlikesinde olduğunu vurgulayarak “Gökçek hakkındaki en büyük dosyayı da yakında savcılığa teslim edeceğiz’’ dedi.

KUMPAS PEŞİNDELER

ABB Başkanı Mansur Yavaş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’de ziyaret etti. Özel görüşme sonrası “Mansur Başkan gurur duyduğumuz, örnek bir başkanımız. Hakkında algı operasyonu yürütülüyor. Her geçen gün tükenenler, Mansur Başkan’ın yükselişini hazmedemiyor. Gökçek ailesi kumpas peşinde…’’ dedi.

Mansur Yavaş da hakkında soruşturma istenen konularla ilgili daha önce Mülkiye müfettişlerinin inceleme yaptığını ve ifadesi almaya bile gerek görmediklerini söyledi ve şöyle dedi:

TELEFERİK DOSYASI

‘’Biz Gökçek dönemi ile ilgili bugüne kadar elimizdeki dosyalardan sadece yüzde 10’unu açıkladık. En büyük dosyamızı yakında Savcılığa vereceğiz. Takipsizlik verilen dosyalara da itiraz ettik. 2-3 dosya zaman aşımına uğramak üzere. Çok büyük dosyalar. İfade alınırsa zaman aşımı duracak. Bugüne kadar ifade dahi alınmadı. Biri Seymen biri Teleferik dosyası. Teleferikte ihaleyi alan şahıs AKP il başkan yardımcısı. Kamu zararı 2.4 milyar TL. İfadeye dahi çağırılmadı. Yolsuzluk kaç para olursa çağırıp tutuklayacaksınız acaba? 35 dosya ile ilgili de başvuruyu yaptık.’’