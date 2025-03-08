Hubei eyaletinde yapılan bir yürüyüş sırasında çekilen fotoğraf, köpek başını andıran bir dağın profilini gösteriyor ve bu görüntü, merakın yanı sıra büyük bir hayret uyandırıyor.

armees.com'un haberine göre Guo Qingshan, Yangtze Nehri'ne yakın olan Yichang'da yürüyüş yaparken sıra dışı bir kaya oluşumunu fark etti. Ocak ayının sonunda bu eşsiz anı ölümsüzleştirerek, Sevgililer Günü'nde fotoğrafa "Yavru Dağ" adını verdi ve sosyal medyada paylaştı. Heyecanını da "Çok büyülü ve sevimliydi. Bunu gördüğümde gerçekten heyecanlandım ve mutlu oldum" kelimeleriyle duyurdu. Zigui ilçesinde bulunan dağ, bu etkileyici doğa olayını gözler önüne seren bir gözlem platformundan görülebiliyor.

10 günde 120 bin beğeni aldı

Guo'nun Xiaohongshu (RedNote) platformunda paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü ve sadece on günde 120.000 beğeni aldı. Weibo'da ise #xiaogoushan etiketi milyonlarca kez görüntülendi. Köpek sahipleri, köpeklerinin dağa benzeyen görüntülerini karşılaştırmak için fotoğraflarını paylaşmaktan keyif aldılar; bu, adeta arkadaşlar arasında oynanan bir oyun haline geldi. Bir kullanıcı, "Yavru Dağ, geliyorum!" yazarken, bir diğeri de "Bu dünyadaki güzellikleri görebilmek için gözlere sahip olmak gerek" şeklinde yorum yaptı.

Bu ilgi, pek çok kişiyi Yavru Dağ'ı yakından görmek için Yichang'a seyahat etmeye teşvik etti. Bazı kişiler ise bu heyecana daha fazla dayanamayarak, köpeklerini de yanlarına alıp o anı ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çekmeye başladılar.

Fırsatı değerlendirenler arasında, yaklaşık bir buçuk saat uzaklıkta yaşayan ve arkadaşlarıyla birlikte gri kanişi Yang Keyi'yi yanına alarak seyahat eden Yang Yang da yer aldı. Dağa olan hayranlığını mutlulukla paylaşan kadın, köpeğiyle seyahat etmekten her zaman keyif aldığını ve bundan çekinmediğini belirtti.

Diğer tanıklıklar da gelmeye başladı. Yichang sakini Shi Tong, 2021 yılında yaptığı bir ziyaret sırasında köpek benzerliğini fark ettiğini hatırladı. O zamandan kalma bir fotoğraf paylaşarak, benzerliğin aslında yeni olmadığını ancak bugün tam anlamıyla fark edildiğini doğruladı.

Su kaynağından su içen köpek yavrusu

Yavru Köpek Dağı, gören herkesi hayrete düşürmeye devam ediyor. Guo Qingshan, bu ilginç yapıyı şiirsel bir dille tanımlayarak, "su kaynağından su içen ya da balık bekleyen bir köpek yavrusuna" benzediğini belirtiyor ve aynı zamanda, Yangtze Nehri'ni gizlice gözetliyormuş gibi göründüğünü ekliyor. Bu ifadeyle, manzaraların koruyucu doğasına da küçük bir gönderme yapmış oluyor. Artık bu bölge sadece turistlerin değil, aynı zamanda bu doğa harikasını farklı açılardan fotoğraflamak isteyen fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı haline gelmiş durumda.