Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşaat sahasında bulunan yavru köpek, beton mikserinin çalışma alanına beton dökmesi sırasında zor durumda kaldı. Köpeğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, beton alanında kalan yavru köpeğe ulaşarak dikkatli bir çalışma yürüttü. Yapılan müdahale sonucunda köpek bulunduğu yerden sağ olarak çıkarıldı. Ekipler, kurtarılan yavru köpeğin temizliğini yaptıktan sonra ilk kontrollerini gerçekleştirdi. TEDAVİ ALTINA ALINDI Sağlık durumu kontrol edilen yavru köpek, bakım ve tedavisinin devam etmesi için Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Öte yandan olay sırasında beton dökümünü gerçekleştiren operatörün belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI İtfaiye ekipleri, vatandaşların yaptığı zamanında ihbar sayesinde bir canlının daha kurtarıldığını belirterek sokak hayvanlarına karşı daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.