Aydın'ın Didim ilçesinde sokak köpeklerinin belediye ekiplerince toplanması sırasında yaşanan gerginlik yargıya taşındı. "Görevi yaptırmamak için direnme", "görevli memura mukavemet", "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla hakkında işlem yapılan Ali Asker Sarıaydın, emniyette verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Sarıaydın, olay sırasında belediye görevlilerinin hukuka aykırı davrandığını, kendisinin ise yalnızca yavru köpekleri korumaya çalıştığını ileri sürdü.

"YAVRU KÖPEKLERİN TOPLANDIĞINI GÖRDÜM"

İfade tutanağına göre Sarıaydın, yıllardır hayvan hakları konusunda duyarlı olduğunu ve Didim'de daha önce de hayvanlara yönelik kötü muamele iddialarına tanık olduğunu belirtti. Olay günü site yöneticisinin, belediye ekiplerinin yavru köpekleri toplamak üzere bölgeye geldiğini haber vermesi üzerine olay yerine gittiğini anlatan Sarıaydın, burada belediye çalışanları ile barınak müdürü olduğunu söylediği Mustafa Çark'ı gördüğünü ifade etti.

Sarıaydın, belediye görevlilerinin kendisine köpekleri sahiplenemeyeceğini söylediklerini, kendisini alaycı tavırlarla karşıladıklarını ve güvenlik görevlileri aracılığıyla bölgeden çıkarmaya çalıştıklarını iddia etti.

"HAKARET VE TEHDİDE UĞRADIM"

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Sarıaydın, tartışma sırasında belediye görevlilerinin ve barınak müdürü olduğunu belirttiği kişinin kendisine hakaret ettiğini ve tehditte bulunduğunu öne sürdü. İfadesinde, olayın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındığını belirten Sarıaydın, kendisinin kimseyi tehdit etmediğini, aksine hakaret ve tehdide maruz kalan taraf olduğunu savundu.

Sarıaydın ayrıca, belediye çalışanlarının kendisini provoke ettiğini, yaşanan tartışmanın temel nedeninin sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıkması olduğunu ileri sürdü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emniyetteki ifadesinde "görevi yaptırmamak için direnme", "görevli memura mukavemet", "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarını kabul etmeyen Sarıaydın, olayın hayvanların yaşam hakkını savunma çabasından kaynaklandığını iddia etti.

Sarıaydın, kendisine hakaret ve tehditte bulunduğunu öne sürdüğü kişiler hakkında şikâyetçi olduğunu belirterek, olayın aydınlatılması için kamera kayıtlarının ve diğer delillerin incelenmesini talep etti.