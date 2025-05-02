Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2021’de yaptığı KKTC ziyaretinde “Gecekonduya benzettiği” Cumhurbaşkanlığı binasının yerine yapılan ve 5.5 milyar lira harcanan 55 bini kapalı alan olmak üzere toplam 640 bin metrekarelik yeni Saray ve Cumhuriyet Meclisi binası tamamlandı.

KIBRIS TAŞINDAN YAPILDI

Yapımı 3 yıl süren yerleşkenin açılışı bugün Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapılacak.

Saray ve Meclis binasında Kıbrıs taşı kullanıldı. Yerleşkede 452 bin metrekarelik millet bahçesi ile 2 bin kişilik cami de bulunuyor.