Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle açık alanda çalışma saatlerine sınırlama getirildi. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında 12.00-16.00 saatleri arasında açık alanda ve doğrudan güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.

AMAÇ ÇALIŞANLARI KORUMAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin yüksek sıcaklığa maruz kalan çalışanların sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve benzeri sağlık risklerinden korunması amacıyla alındığı belirtildi.

ÇALIŞMA SAATLERİ ERKENE ÇEKİLEBİLECEK

Açıklamada, meskun mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat faaliyetlerinde işverenlerin çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi için işe başlama saatlerini erkene alabileceği ifade edildi.

Erken başlama uygulaması kapsamında inşaat sahalarına hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ve iş makinelerinin taşınma ve sevkiyat saatlerinin de işverenler tarafından belirlenebileceği kaydedildi. İşverenlerin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.