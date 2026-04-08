Sürecin başlangıcında hükümet, hayat pahalılığı artışını maaşlara yansıtan düzenlemeyi ekonomik kriz gerekçesiyle askıya almak istedi. Hazırlanan yasa tasarısı meclisten geçirilemeyince, düzenleme yasa gücünde kararnameyle hayata geçirildi. Bu adım üzerine kamu sendikalarının öncülüğünde binlerce kişi sokağa çıktı; eylemciler yeni meclis binasına yürüyerek polis barikatlarını aştı, meclis bahçesine ve ardından bina içine girdi.

Sendikaların grev ve eylemleri sürdürmesi üzerine hükümet geri adım sinyali vererek kararnameyi geri çekeceğini duyurdu ve uzlaşı çağrısı yaptı. Sendikalar ise kararnamenin iptali ve yasa tasarısının tamamen geri çekilmesi halinde genel grevi sonlandıracaklarını, ancak erken seçim tarihi açıklanana kadar eylemlerin süreceğini açıkladı. Grev nedeniyle okullarda eğitim dururken, belediyeler dahil birçok kamu kurumunda ve hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmiyor.

KARARNAME GERİ ÇEKİLDİ

Hükümet, 8 Nisan’da söz konusu kararnameyi resmi olarak geri çekti ve karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Açıklamada, düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacının doğduğu belirtildi. Bunun ardından Başbakan Ünal Üstel, sendikalara yeni bir teklif sundu. Üstel, hayat pahalılığı oranının maaşlara iki taksitte yansıtılmasını önererek, Haziran sonunda belirlenecek oranın yüzde 50’sinin ödeneceğini, kalan yüzde 50’lik kısmın ise en geç Ocak 2027’de verilmek üzere emanete alınacağını söyledi. Ayrıca düzenlemenin 75 bin liranın üzerinde maaş alan çalışanları kapsayacağını ve hiçbir vatandaşın gelirinin 75 bin liranın altına düşmeyeceğini ifade etti. Normal şartlarda ocak ve temmuz aylarında ödenen hayat pahalılığı ödeneğinin, çıkarılan kararnameyle Nisan 2026 ve Ocak 2027’ye ertelendiği hatırlatıldı.

SENDİKALAR KABUL ETMEDİ

Sendikalar adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Burak Maviş, hükümetin sunduğu önerileri reddetti. Maviş, “Başbakanın ve hükümetin sendikaların önerileri diye sunduğu tasarı, sendikalarımızın önerileri değildir. Bu öneriyi ne kabul ederiz ne de görüşürüz” ifadelerini kullandı. Sendikalar, hükümetin istifası ve yasa tasarısının geri çekilmesi taleplerini sürdürürken eylemlere devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise taraflar arasında arabuluculuk girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirtti. Erhürman, birkaç gündür gerginliğin düşürülmesi, vatandaşların zarar görmemesi ve diyalog ortamının sağlanması için yoğun çaba harcadıklarını ancak tarafların taleplerinin iletilmesi dışında bir sonuç elde edilemediğini ifade etti. Mevcut noktada çözüm üretilemediğini vurgulayan Erhürman, bundan sonra cumhurbaşkanlığının aynı yöndeki çabalarının sürdürülebileceği bir zemin kalmadığını değerlendirdiklerini, ancak anayasa ve mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI MECLİS'E GELDİ

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hayat pahalılığına ilişkin yasa gücünde kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanarak geri çekilmesinin ardından Cumhuriyet Meclisi’ne geldi.

Erhürman’ın Meclis’te Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldiği öğrenildi.

Hayat pahalılığı düzenlemesine ilişkin son gelişmelerin ardından gerçekleşen görüşme dikkat çekerken, toplantının içeriğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.