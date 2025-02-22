Anahtar Parti, Ankara 1. Olağan İl Kongresi'ni Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda coşkulu bir şekilde gerçekleştirdi. Kongre, “Devletin Başına Yavuz Gelecek” ve “Yavuz Başa Gelmeden Durmayacağız” pankartlarıyla süslendi. Kongreye katılan partililer, sıkça "Devletin başına Yavuz gelecek" ve "Dik dur eğilme halkın seninle" sloganları attı.

Kongre öncesinde, partinin Kurucular Kurulu Üyesi olan şarkıcı Ahmet Baydaroğlu, kısa bir konser vererek katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise, ünlü şair Yavuz Bülent Bakiler’in “Anadolu” adlı şiirini okudu. Seymenlerin gösterisinin ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

MEMLEKET YÖNETİLMEMİŞ DEMEKTİR

Kongrede konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 29 yıl önce Muhsin Yazıcıoğlu’nun aynı salonda yaptığı konuşmayı hatırlatarak, o günden bugüne değişen şartlara dikkat çekti. Ağıralioğlu, "Ben yine aynı salonda aynı kürsüde 29 yıl önce söylediklerimi söylemek zorunda kalmışsam bu yöneticilerin bir hesap vermesi gerekmiyor mu? Bu memleket yönetilememiş demektir," dedi.

Ağıralioğlu, ülke ekonomisi ve yaşam koşullarındaki zorluklara da vurgu yaparak, "2028'de bugün yapamadığınız neyi yapacaksınız?" diye sordu. Ayrıca, "Bu memleket istatistik yemiyor, ekmek yiyor" diyerek halkın gerçek yaşam koşullarına değindi. Gıda enflasyonundan kiraların artışına kadar birçok sorunun altını çizen Ağıralioğlu, çocukların aç karna okula gitmek zorunda kalmalarına da dikkat çekti.

"İNŞALLAH MAHKUM GARANTİSİ VERMEMİŞSİNİZDİR"

Ağıralioğlu, hükümeti eleştirerek, “Herkesin bağırdığı memlekette iktidar herkesten çok bağırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı 'milletin adamı' olarak çağırılmayı çok seviyor, peki biz millet olarak niçin her işimiz için adam aramak zorunda kalıyoruz?” şeklinde bir sorgulama yaptı. Ayrıca, hükümetin bazı uygulamalarını da eleştirerek, hapishaneler için talep edilen bütçeyi gündeme getirdi ve “Hapishane yapılacak. İnşallah mahkum garantisi vermemişsinizdir,” ifadelerini kullandı.

Yeni İl Başkanı Mehmet Marul Oldu

Kongre sonunda yapılan seçimde, tek aday olarak giren Mehmet Marul, Anahtar Parti Ankara İl Başkanlığı'na seçildi. Marul’un seçilmesiyle, partinin Ankara'daki yönetimi yeni bir döneme girmiş oldu.