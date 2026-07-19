Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, acil ameliyat açıklaması sonrası sevenlerinden gelen mesajların ardından sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Malatya konserini doktorunun uçağa binmesine izin vermemesi nedeniyle iptal ettiğini belirten Bingöl, safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacağını ancak durumunun ciddi olmadığını söyledi.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla acil ameliyat olacağını duyuran Yavuz Bingöl, sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Ameliyat haberi nedeniyle endişelenen hayranlarına seslenen sanatçı, ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığını ifade etti.

"SAFRA KESEMDE BİR PROBLEM VAR"

61 yaşındaki sanatçı, yaptığı açıklamada safra kesesindeki rahatsızlığa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Çok önemli bir şey yok, sadece safra kesemde bir problem var. İnşallah ay sonu ya da ağustos başında ameliyatla aldıracağım. Arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum."

KONSERİNİ DOKTORU İPTAL ETTİRDİ

Yavuz Bingöl, Malatya'da gerçekleştirmeyi planladığı konserin iptal edilme nedenini de açıkladı. Doktorunun sağlık durumu nedeniyle uçağa binmesine izin vermediğini belirten sanatçı, "Gördüğünüz gibi iki gün önce de albümüm çıktı. İyiyim, huzurluyum. Sadece doktorum uçağa binmeme izin vermediği için Malatya'ya maalesef gidemedim. Sağ olsun, benim yerime Ender Balkır gitti. Ona da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bingöl'ün açıklaması, ameliyat haberinin ardından endişelenen hayranlarının yüreğine su serpti. Sanatçının tedavisinin planlandığı şekilde önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği öğrenildi.