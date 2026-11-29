Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Yavuz Bingöl, safra kesesinde taş tespit edilmesi üzerine hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. 12 gündür hastanede bulunan sanatçıdan sevindiren haber geldi. Eşi Nilşah Ağaoğlu, Bingöl'ün taburcu olduğunu duyururken ameliyatın henüz gerçekleşmediğini ve 4 hafta sonrasına planlandığını belirtti. 12 GÜNÜN SONUNDA TABURCU OLDU Yavuz Bingöl'ü hastanede yalnız bırakmayan eşi Nilşah Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "12 gün sonunda hastaneden taburcu oluyoruz. Arayan, soran, gelen, gelemeyen; 12 gündür bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sevgiler. Ameliyatı hâlâ olamadı, 4 hafta sonra." Ağaoğlu'nun açıklamasıyla, 60 yaşındaki sanatçının ameliyatının 4 hafta sonra gerçekleştirileceği öğrenildi.

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