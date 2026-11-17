Yavuz Bingöl, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da hastanede tedavi altına alındı.
Yapılan kontrollerin ardından doktorlar, Bingöl'ün safra kesesinin alınmasına karar verdi. Sanatçının ameliyatının gece saatlerinde gerçekleştirilmesi planlandı.
TEMMUZDA KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ
Bingöl, temmuz ayında da safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Malatya'daki konserini iptal etmişti.
O dönemde yaptığı açıklamada sağlık durumunun ciddi olmadığını belirten sanatçı, safra kesesini ameliyatla aldırmayı planladığını söylemişti.