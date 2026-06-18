Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Modern Hicaz Demir Yolu'nu ayağa kaldırmayla ilgili ciddi gayretleri olduğunu belirterek, "Özellikle Ürdün ve Suriye tarafında yapılacak işler bulunuyor, bunların yapılması hem de bizim müteahhitler tarafından yapılması konusunda ciddi çabamız var." dedi.

Burada konuşan Uraloğlu, dijital bağlantılar, yapay zeka ve akıllı sistemlerin, rekabetin, üretkenliğin ve ulusal gücün belirleyicisi olduğunu, inşaat sektörünün de bu büyük kırılmanın tam kalbinde yer aldığını söyledi. Artık klasik inşa yöntemlerinin tek başına yeterli olmadığını ifade eden Uraloğlu, artan maliyet baskısı, zaman kısıtları ve yüksek kalite beklentileri karşısında, geleneksel yaklaşımların yetersiz kaldığını anlattı.

Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi dev projeleri hayata geçirdiklerini, demir yolu ağını 11 bin kilometreden 14 bin kilometreye çıkardıklarını anımsattı.

İSTANBUL'A İKİNCİ MARMARAY MI GELİYOR?

Marmaray'ın, Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu proaktif politikanın ve küresel vizyonun en önemli göstergesi ve somut adımlarından biri olduğunun altını çizen Uraloğlu, Doğu Asya'dan Batı Avrupa'ya, Pekin'den Londra'ya kesintisiz ulaşım sağlayan bu projenin Modern İpek Demir Yolu'nun en önemli parçasını oluşturduğunu söyledi.

Uraloğlu, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum, Karaman-Ulukışla gibi hızlı tren hatları yapım çalışmalarının devam ettiğine değinerek, "Yapım çalışmaları süren Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu ile Zengezur Bağlantısı'nı destekliyoruz. Yine, Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi ile Türkiye'yi uluslararası lojistik için vazgeçilmez kılacak tarihi bir adımın eşiğindeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısıyla, İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif çift hatlı yeni bir demir yolu hattına daha kavuşacağız. İhale sürecinin ardından, bu yıl içinde yapım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Dünya Bankası liderliğindeki 6 uluslararası kuruluştan 6,75 milyar dolarlık bir kredi anlaşması yaptığımızı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Devam eden 4 bin 150 kilometre demir yolu hattı çalışması olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, 2028 yılında 17 bin 500 kilometre demir yolu ağına ulaşılmasının hedeflendiğini vurguladı. Aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e, dış hat uçuş noktalarını da 50 ülkede 60'tan 133 ülkede 356'ya taşıdıklarını aktaran Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Türkiye'yi küresel bir havacılık merkezine dönüştürdüklerini bildirdi.