YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı kararla apartman, kooperatif ve sitelerin ortak alan elektrik faturalarına 1 Ocak 2027’den itibaren yüzde 82 ile yüzde 104 arasında zam geleceğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, söz konusu artışın doğrudan apartman aidatlarına yansıyacağını belirtti.

Yavuzyılmaz’ın açıklamasına göre artış, 2026 yılında merdiven otomatı, asansör ve hidrofor gibi ortak kullanımlarda toplam 3 bin ile 4 bin kilovatsaat arasında elektrik tüketen apartman, kooperatif ve sitelerin ortak sayaçlarını kapsayacak. Yavuzyılmaz, bu tüketim aralığının yıllık toplam 9.864 TL ile 14.712 TL arasındaki elektrik faturasına karşılık geldiğini ifade etti.

AYNI TÜKETİME 20.112 TL FATURA HESABI

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı hesaba göre, 2026 yılında ortak elektrik sayacı için toplam 9.864 TL fatura ödeyen bir apartman, 2027’de aynı tüketim için 20.112 TL ödeyecek. Yavuzyılmaz, bu örnekte artış oranını yüzde 104 olarak açıkladı.

Yıllık toplam faturası 14.712 TL olan apartman için ise tutarın 26.808 TL’ye çıkacağını belirten Yavuzyılmaz, bu örnekteki zam oranının yüzde 82 olacağını söyledi.

Yavuzyılmaz, açıklamasında “Sonuç: AKP’nin elektrik zammı sadece konutların faturalarını değil aynı zamanda apartman aidatlarını da vuracak!” ifadelerini kullandı.