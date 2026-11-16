Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye motosiklet çarptı. Yaralanan yayaların hastanedeki tedavileri sürerken, kaçmaya çalışan sürücü polis tarafından yakalandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Doğanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Y.K. (21) yönetimindeki motosikletin çarptığı 5 kişi, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

EHLİYETSİZ, ALKOLLÜ VE KOPYA PLAKALI

Polisin yaptığı kontrolde Y.K.’nin ehliyetsiz ve 1 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Motosikletteki plakanın da başka bir araca ait olduğu ve kopyalanarak kullanıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Y.K.’ye yaklaşık 300 bin lira cezai işlem uygulandı. Sürücünün ifadesinde korktuğu için kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.