Amasya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Nurcihan A. (62), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde seyir halinde Erdal S. idaresindeki 06 BU 2180 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nurcihan A.'ya çarptı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralı Nurcihan A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurcihan A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.