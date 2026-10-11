İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda 10 Ekim Cumartesi günü akıllara durgunluk veren talihsiz bir kaza meydana geldi.

65 yaşındaki Hakan Ercan, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Diğer yayaların gerisinde kalan Ercan, karşıya geçmeye hazırlandığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek birden yere düştü.

YERDEKİ YAYANIN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Tam bu sırada caddede hızla ilerlemekte olan F.T. idaresindeki motosiklet, yerde yatan Hakan Ercan’ı fark edemeyerek üzerinden geçti. Çarpmanın etkisiyle gidon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü F.T. de savrularak yere düştü ve yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Korkunç kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 65 yaşındaki Hakan Ercan, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm kalp masajı ve müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı motosiklet sürücüsü F.T. ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sürücü F.T.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği bildirildi.