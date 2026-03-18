Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Beykoz Örnekköy Mahallesi Riva Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, fırından çıkan yaya, yaya geçidinde beklerken, seyir halindeki minibüs kendisine yol vermek için durdu. ŞOFÖR 'YAYAYI' ARADI Bu sırada minibüsün arkasından gelen otomobil, hatalı sollama yaparak yaya geçidinden geçmeye çalışan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır şekilde yaralandı. Araçtan panikle inen şoför çarptığı yayayı ilk başta göremedi, sağına soluna baktı. Sonra aracın arka tarafına doğru gitti. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, minibüsün yaya geçidinde durduğu, yayanın geçmek istediği sırada arkadan gelen otomobilin hızla sollama yaparak çarptığı anlar net şekilde görüldü.

