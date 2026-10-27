Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz (57), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, geçen hafta cumartesi günü Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. S.B. yönetimindeki 06 FF 1791 plakalı otomobil, Çetinceviz'e çarptıktan sonra refüjdeki aydınlatma direğine ve ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çetinceviz, kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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