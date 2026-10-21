İtalya Bakanlar Kurulu tarafından 13 Ekim 2026'da onaylanan trafik reformu taslağında, yayaları ilgilendiren önemli değişiklikler yer aldı. İlk hazırlıklarda gündeme gelen 75 euroluk telefon cezası kaldırılırken, yaya güvenliğine yönelik başka kuralların getirilmesi planlanıyor.

75 EUROLUK CEZA TASLAKTAN ÇIKARILDI

İtalya'da hazırlanan yeni trafik düzenlemesinin ilk aşamalarında, yaya geçidinden geçerken cep telefonuna bakan kişilere 75 euro para cezası verilmesi önerilmişti.

Düzenlemeyle, telefon ekranına odaklanan yayaların çevrelerindeki araçları fark edememesi nedeniyle yaşanabilecek kazaların önlenmesi amaçlanıyordu.

Ancak İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada söz konusu cezanın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan taslaktan çıkarıldığını duyurdu.

Böylece yaya geçidinde telefon kullanımı için özel bir para cezası getirilmesi planından vazgeçildi. Yetkililer ise yayaların karşıdan karşıya geçerken dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

YAYA GEÇİTLERİNDE BAŞKA KURALLAR DEĞİŞEBİLİR

Telefon cezasının kaldırılmasına rağmen hazırlanan taslakta yayaların güvenliğini artırmayı amaçlayan başka düzenlemeler bulunuyor.

Yeni kurallar kapsamında yayaların karşıdan karşıya geçmeden önce yaklaşan araçların kendilerini fark ettiğinden emin olmaları, geçiş sırasında ani yön değişikliklerinden kaçınmaları öngörülüyor.

Ayrıca yerleşim yerleri dışındaki aydınlatmasız yollarda gece yürüyen kişilerin reflektörlü ekipman veya ışık kullanarak görünürlüklerini artırmalarına yönelik hükümler de taslakta yer alıyor.

Öte yandan yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülerin kamera sistemleri aracılığıyla tespit edilmesine yönelik düzenlemeler de gündemde.

İtalya'da 13 Ekim'de Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan reform henüz kesinleşmedi. Taslağın yasama sürecinden geçmesi gerekiyor ve yeni kuralların 2028 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu nedenle önerilen maddelerde değişiklik yapılması mümkün.