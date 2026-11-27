Ordu’nun Ünye ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi 2 kıza otomobil çarptı. Yaralanan öğrencilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazanın ardından kaçan alkollü sürücü kısa sürede yakalandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 52 ABG 823 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencileri Beril Aydın ve Ceylin Çınar’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan iki öğrenci yaralanırken, sürücü E.E. durmayarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

BİR ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Beril Aydın, buradaki müdahalenin ardından Ordu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Aydın’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.E.’yi kısa süre sonra Kaledere Mahallesi’nde yakaladı. Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan feci kaza anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.