Uygulama son dönemde ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville ile Kuzey Carolina eyaletindeki Raleigh kentlerinde yeni yol güvenliği projelerinde kullanılmaya başlandı. Özellikle okul çevreleri, parklar ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde tercih edilen sistemin trafik kazalarını azaltması hedefleniyor.

KAZALARI AZALTMASI HEDEFLENİYOR

Uygulamanın en önemli amacı, okul çevreleri, parklar ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde araç hızını düşürerek olası çarpışmaların şiddetini azaltmak. Yapılan saha çalışmalarında, yükseltilmiş geçitlerin bulunduğu noktalarda sürücülerin yaklaşma hızlarının belirgin şekilde düştüğü ve yayalara yol verme oranının arttığı gözlemlendi.

Bazı şehirlerde bu geçitler reflektif yol çizgileri, LED aydınlatmalar ve uyarı levhalarıyla birlikte kullanılıyor. Böylece sürücüler geçidi daha uzaktan fark edebiliyor ve fren yapmak için daha fazla zamana sahip oluyor.

DAHA FAZLA ÜLKE UYGULAMAYA GEÇİYOR

Yükseltilmiş yaya geçitleri son yıllarda yalnızca ABD'de değil, Avrupa ve diğer bölgelerde de daha yaygın kullanılmaya başladı. Özellikle okul çevreleri, parklar, hastaneler ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu noktalarda tercih edilen uygulama, araç hızlarını doğal yollarla düşürerek yaya güvenliğini artırmayı hedefliyor. Ulaşım uzmanları, bu tür geçitlerin yaygınlaşmasıyla birlikte hem trafik kazalarının şiddetinin azaltılmasını hem de şehir içi ulaşımın daha güvenli hale gelmesini amaçlıyor.