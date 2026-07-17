Sivil İşler Enstitüsü, Polonya yollarında yayalar ve diğer trafik kullanıcılarını cep telefonu kullanımının oluşturduğu tehlikelere karşı uyaracak yeni bir trafik tabelasının hayata geçirilmesini istedi. Kuruluş, yalnızca tabelanın tasarlanmasını değil, bunun belirli bölgelerde pilot olarak uygulanmasını ve ardından ülke genelinde bir bilinçlendirme kampanyası başlatılmasını önerdi.

Enstitü, Altyapı Bakanı Dariusz Klimczak'a gönderdiği mektupta yeni trafik işaretinin hazırlanması için çalışma başlatılması çağrısında bulundu. Girişimin, 15 Temmuz'da kutlanan Dünya Cep Telefonu Kullanmama Günü ile aynı dönemde gündeme getirilmesi ise dikkat çekti.

EN RİSKLİ NOKTALARA YERLEŞTİRİLECEK

Öneriye göre yeni trafik tabelası, kırmızı çerçeveli ve sarı zeminli üçgen bir uyarı işareti olacak. Tabelada cep telefonuna bakan bir insan figürü yer alacak. Değerlendirilen isimler arasında "Dikkat – Cep Telefonu Kullanan Yayalar" ile daha kapsamlı bir ifade olan "Dikkat – Cep Telefonlarıyla Dikkati Dağılan Trafik Katılımcıları" bulunuyor.

Enstitü, tabelanın özellikle yaya geçitleri, kavşaklar, okul ve üniversite çevreleri, toplu taşıma durakları, tren istasyonları, alışveriş merkezleri ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu diğer noktalarda kullanılmasını öneriyor.

YASAKLARIN YANINA EK ÖNLEM ÇAĞRISI

Kuruluş, mevcut trafik kurallarının telefon kullanımını zaten sınırlandırdığını hatırlattı. Buna göre yayaların, karşıdan karşıya geçerken veya yola girerken dikkatlerini dağıtacak şekilde telefon kullanmaları yasak. Sürücülerin ise araç kullanırken elde telefon gerektiren cihazları kullanmalarına izin verilmiyor.

Enstitü'ne göre yalnızca yasaklar ve cezalar sorunun çözümü için yeterli değil. Riskli bölgelerde yer alacak yeni uyarı tabelalarının, yol kullanıcılarına tam da ihtiyaç duydukları anda dikkatlerini yola vermeleri gerektiğini hatırlatarak kazaların önlenmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.