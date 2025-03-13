Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim B. (25) ve İsmail Hakkı B.'ye (13) çarptıktan sonra savrulan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kazada 2 yaya ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre 82 Evler Mahallesi Adana Caddesi'nde seyir halinde olan Haşim S. idaresindeki 33 AZT 679 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim B. ve İsmail Hakkı B.'ye çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.