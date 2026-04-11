İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde öğle saatlerinde akılalmaz bir trafik zorbalığı yaşandı. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan bir kadın sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen yayayı fark ederek aracını durdurdu ve yol verdi.
Yayaya yol verilmesine anlamsız bir şekilde tepki gösteren cip sürücüsü ile kadın sürücü arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine gözü dönmüş saldırgan, kadın sürücünün otomobilini hedef aldı.
"ARAÇTA ÇOCUĞUM VAR" FERYADINI DİNLEMEDİ
Dehşet dolu anlarda kadın sürücü, saldırgana defalarca "Araçta çocuğum var" diyerek kendisini ve çocuğunu korumaya çalıştı. Ancak öfkeli cip sürücüsü, kadının çaresiz feryatlarına aldırış etmeden araca vurmaya devam etti.