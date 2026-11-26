İstanbul'un Üsküdar ilçesinde trafikte sergilediği davranışlarla tepki çeken motosiklet sürücüsüne ağır yaptırım uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, yayaya yol vermediği ve trafikte saldırgan tavırlar sergilediği belirlenen sürücüyü tespit etti.
SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Yapılan araştırmada olayın 25 Kasım'da Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir caddede yaşandığı belirlendi. Görüntülerdeki motosiklet sürücüsünün, karşıya geçmeye çalışan yayaya yol vermediği ve trafikte saldırgan davranışlarda bulunduğu tespit edildi.
Motosikletin plakasından kimliği belirlenen 21 yaşındaki C.A., polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek ve yayalara geçiş hakkı vermemek ihlallerinden toplam 185 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.
Uygulanan para cezasının yanı sıra sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Olayda kullanılan motosiklet de 60 gün boyunca trafikten menedildi.