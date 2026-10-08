Atv'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Sunuculuğunu Esra Erol'un üstlendiği yarışma, milyonluk ödülü ve yarışmacıların aldığı risklerle izleyicilerden ilgi görüyor.

Yayın akışında yapılan değişikliğin ardından programın yeni bölümlerinin hangi günlerde ekrana geleceği de belli oldu. Var Mısın Yok Musun, artık haftada iki gün izleyiciyle buluşacak.

VAR MISIN YOK MUSUN HAFTADA İKİ GÜN YAYINLANACAK

Türkiye'nin hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan yarışma programı, yeni bölümleriyle Salı ve Çarşamba akşamları saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.

Böylece Var Mısın Yok Musun'un yayın günleri netleşirken, yarışmanın heyecanı haftada iki akşam devam edecek.