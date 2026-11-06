5 Kasım 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı. TRT 1'de yayınlanan Avrupa kupası karşılaşmaları, dizilerin ve eğlence programlarının önüne geçti. Trabzonspor-Freiburg maçı üç kategoride de birinci olurken Celtic-Beşiktaş karşılaşması ikinci sıraya yerleşti. Gecenin dizi yarışında ise Güneşin Doğduğu Yer, üç kategoride de rakiplerini geride bırakarak öne çıktı.

5 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda futbol karşılaşmalarının ardından Esra Erol'da üçüncü sırada yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert dördüncü olurken Güneşin Doğduğu Yer beşinci sıraya yerleşti.

5 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

AB kategorisinde Güneşin Doğduğu Yer 5'inci, Sevdiğim Sensin 6'ncı, Halef: Köklerin Çağrısı 7'nci, Muhtemel Aşk ise 14'üncü sırada yer aldı.

5 KASIM 20+ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 kategorisinde Güneşin Doğduğu Yer 4'üncü, Sevdiğim Sensin 7'nci, Halef: Köklerin Çağrısı 9'uncu, Muhtemel Aşk ise 14'üncü sırada yer aldı.

DİZİLER ARASINDA GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER ÖNE ÇIKTI

5 Kasım akşamı ekrana gelen yapımlar arasında Güneşin Doğduğu Yer, Total ve AB kategorilerinde beşinci, ABC1 kategorisinde ise dördüncü sırada yer aldı. Böylece üç reyting grubunda da diziler arasında en yüksek sırayı elde etti.

MasterChef Türkiye ise AB kategorisinde sekizinci, ABC1 kategorisinde onuncu oldu. Yarışma Total grubunda ilk 10'a giremedi.

DİZİLER REYTİNGDE BEKLENENİ VEREMEDİ

Avrupa kupası maçlarının ekrana geldiği perşembe akşamında diziler reyting yarışında zorlandı. Yapımların büyük bölümü 5 reyting barajının altında kalırken bazı diziler ise 3 reytinge bile ulaşamadı. Bu sonuçların ardından perşembe günü yayınlanan dizilerden bazıları için final çanlarının çalmaya başladığı yorumları yapıldı.

Öte yandan yayın hayatına devam edip etmeyeceği merak edilen Halef: Köklerin Çağrısı için de gözler reyting sonuçlarındaydı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 43. bölümüyle ekranlara veda edecek.