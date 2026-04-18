Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan saldırıların ardından Türkiye genelinde büyük bir üzüntü yaşanırken, televizyon dizilerindeki şiddet içerikleri de yeniden tartışma konusu oldu. Kamuoyunda oluşan hassasiyetin ardından özellikle bazı yapımlar hedef haline gelirken, “Yeraltı” ve “Eşref Rüya” dizilerinin yayından kaldırılacağı yönünde iddialar gündeme geldi.

Bu süreçte bazı televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe giderek söz konusu dizilerin yeni bölümlerini ekrana getirmedi. Yaşanan gelişmeler, dizilerin geleceğine ilişkin belirsizlikleri artırdı.

DİZİNİN DEVAM EDECEĞİ AKTARILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Yeraltı” dizisiyle ilgili karar netleşti. Dizinin yayından kaldırılmasının söz konusu olmadığı, ekran yolculuğuna devam edeceği öğrenildi. Ancak yeni dönemde içerik konusunda daha dikkatli bir yaklaşım benimsenecek.

Özellikle silah ve şiddet sahnelerinin işlenişinde daha hassas davranılacağı ifade edildi.