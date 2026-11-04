En Hamarat Benim programının sona ermesiyle NOW TV'ye veda eden Kadir Ezildi, TV8 ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Ünlü sunucunun yeni programı Temizlik Benim İşim'in yayın tarihi, paylaşılan fragmanla birlikte netleşti.

ACUN ILICALI'NIN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Kadir Ezildi'nin yeni programı Temizlik Benim İşim için hazırlanan fragmanda, sunucunun Survivor ve MasterChef'te temizlik yaptığı anlara da yer verildi. Ezildi, tanıtımda Acun Ilıcalı'nın kendisini aradığını belirterek, "Acun Ilıcalı aradı, TV8'de temizliği var mısın dedi? Yokum mu deseydim?" sözlerini kullandı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kadir Ezildi'nin sunacağı Temizlik Benim İşim, 9 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 12.45'te TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.