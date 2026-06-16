Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun kaybolmasının ardından başlayan arama süreci, genç kızın bulunmasıyla sona erdi. Ancak canlı yayında yaptığı açıklamalar ve ailesinin tüm çabalarına rağmen kararından vazgeçmemesi, olayın seyrini değiştirdi. Yaşanan gelişmeler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da inceleme başlattı.

KAYIP OLARAK ARANAN KIZ ADANA'DA BULUNDU

Manisa'nın Soma ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ceyda Evlekoğlu için ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Baba Ceyhun Evlekoğlu'nun yardım çağrısının ardından başlatılan çalışmalar sonucunda genç kız, kaybolmasının beşinci gününde Adana'da bulundu.

Programda stüdyoya getirilen Ceyda Evlekoğlu, evden kendi isteğiyle ayrıldığını ve geri dönmek istemediğini söyledi.

İNTERNETTE TANIŞTIĞI KİŞİ EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI ÇIKTI

Canlı yayında konuşan genç kız, bir internet oyunu aracılığıyla yaklaşık iki hafta önce tanıştığı 25 yaşındaki Ramazan Ökten'in yanına kendi rızasıyla gittiğini ifade etti. Ceyda, Ramazan Ökten ile evlenmek istediğini de dile getirdi.

Program sırasında Ramazan Ökten'in evli ve iki çocuk babası olduğu bilgisi paylaşılırken, olayla ilgili çeşitli iddialar ve ihbarlar da gündeme geldi. Buna rağmen Ceyda Evlekoğlu, kararından vazgeçmeyeceğini belirterek ailesinin yanına dönmek istemediğini söyledi.

BAKANLIK SÜRECE DAHİL OLDU

Canlı yayında yaşanan gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarının durumu ihbar kabul ederek sürece dahil olduğu açıklandı. Bakanlık ekiplerinin genç kızın geleceğiyle ilgili değerlendirme yapacağı belirtildi.

Olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından gözler, yürütülecek inceleme sürecine çevrildi.

CANLI YAYINDA DUYGUSAL ANLAR

Programda en dikkat çeken anlardan biri ise aile ile genç kız arasında yaşanan diyaloglar oldu. Kızının "Ben Ramazan'a dönmek istiyorum" sözleri üzerine büyük üzüntü yaşayan baba Ceyhun Evlekoğlu'nun gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Anne Güneş Evlekoğlu da kızına dönmesi için çağrıda bulunurken, Ceyda'nın ise kararında ısrar ettiği ve ailesinden kendisini rahat bırakmalarını istediği ekrana yansıdı.

ANNESİNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Tartışmalar sürerken, Ramazan Ökten'in annesinin açıklamaları da gündem oldu. Müge Anlı'nın programda aktardığı bilgilere göre anne, oğlunun Ceyda ile birlikte gelmesini istemediğini söyledi.

Ramazan'ın annesinin, gelini ve torunlarının yanında duracağını belirterek Ceyda Evlekoğlu'nu kabul etmeyeceğini ifade ettiği açıklamalar, stüdyoda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından olayla ilgili süreç devam ederken, kamuoyu Bakanlığın incelemesinden çıkacak sonucu bekliyor.