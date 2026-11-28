Üretken yapay zeka araçlarının hızla yaygınlaşması, geleneksel yayıncılık sektörünü harekete geçirdi. Belçika kamu yayıncısı RTBF'nin aktardığı bilgilere göre, ülkede Fransızca yayın yapan yayınevlerini çatısı altında toplayan Belçika Yayıncılar Birliği (ADEB), yapay zeka kullanılmadan üretilen kitaplara özel bir sertifika etiketi verilmesi için düğmeye bastı.

Brüksel'de düzenlenen toplantıda bir araya gelen sektör temsilcileri, yapay zeka teknolojilerinin kitap üretim süreçlerindeki etkisini masaya yatırdı. Toplantıda, okurların kitap satın alırken elindeki eserin tamamen insan emeğiyle hazırlanıp hazırlanmadığını doğrudan görebilmesini sağlayacak bir etiketleme sisteminin hayata geçirilmesi önerildi.

HEDEF EMEĞİN VE PROFESYONELLİĞİN ÖN PLANA ÇIKARILMASI

Yayıncılar, bu etiket uygulamasının temel amacının hem yazarların hem de profesyonel yayıncıların görünmeyen emeğini korumak olduğunu vurguladı. Bir kitabın okurla buluşma sürecinde yayınevlerinin üstlendiği kritik rollere dikkat çekilen toplantıda, eserlerin yazım ve anlatım hatalarından arındırılması, içerik tutarlılığının sağlanması, kapak ve sayfa tasarımlarının oluşturulması gibi editoryal süreçlerin önemi hatırlatıldı. Ayrıca eserlerin doğru fiyatlandırılması, dağıtım ağlarına ulaştırılması ve telif haklarının hukuki açıdan korunması noktasında da profesyonel yayıncılığın vazgeçilmez olduğu ifade edildi.

DENETİM VE TESPİT SÜRECİ ENDİŞE YARATIYOR

Önerilen etiket sisteminin sektöre şeffaflık kazandırması hedeflense de uygulamada bazı zorlukların yaşanabileceği belirtiliyor. Yayıncılar, bir kitabın yazım veya tasarım aşamalarının herhangi bir noktasında yapay zeka araçlarından faydalanılıp faydalanılmadığını kesin olarak tespit etmenin ve etiket şartlarına uyulup uyulmadığını denetlemenin ciddi teknik zorluklar barındırdığını kaydetti.

Sektör temsilcileri, yapay zeka araçlarının sunduğu kolaylıklar nedeniyle yazarların geleneksel yayınevlerini devre dışı bırakarak kendi kitaplarını hazırlayıp yayımlama eğiliminin giderek artmasından endişe duyuyor. Önerilen bu yeni etiketin, okur gözünde "insan emeği" vurgusuyla geleneksel yayıncılığı yeniden cazip kılması bekleniyor.