Her gün Türkiye'nin dört bir yanından kadın cinayeti ve şiddet haberleri gelirken, Ankara'dan gelen görüntüler izleyenleri insanlığından utandırdı.

Ankara'da yaşayan Derin Deniz isimli kadının 2 buçuk yıldır eşi tarafından şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Deniz'in evli olduğu erkek tarafından gördüğü şiddet anları sosyal medyada yayınlandı.

Derin Deniz'in hamileliği boyunca da şiddet gördüğü kaydedildi.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Derin Deniz için destek paylaşımı yağdı.

DEHŞET ANLARINI BÖYLE ANLATTI

Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, Derin Deniz'in korku dolu anlarına ilişkin söylediklerini aktardı. Deniz, o anları şu ifadelerle anlattı:

19 Temmuz akşamı, eşimin ablasının evine misafirliğe gitmiştik. Her şey bir anda gelişti. Telefonunda bir kadının numarasını gördüm, bana 'Onunla iş yapacağız, yeni bir dükkan açacağız' dedi. Düzgün giden bir süreç değildi, daha yeni iş batırmıştı. Sadece 'Ben de senin istemediğin bir şeyi yaptığımda ne demek istediğimi anlarsın' dedim, başka hiçbir şey söylemedim.

Bu cümlem üzerine aniden yüzüme yumruk attı. O dehşet anıyla hemen koşup bebeğime sarıldım, tek amacım o evden kaçıp kurtulmaktı. Ama ablası hemen arkamdan gelip bebeği kucağımdan aldı. O an savunmasız kaldım; eşim üzerime koşup beni yatağa yatırdı ve defalarca vurmaya başladı. Kaşımın patladığını, kanların aktığını gördüğünde ancak durdu.

Gözümden kanlar akarken can havliyle kapıya koştum, kaçmaya çalıştım. Saçımdan yakalayıp beni var gücüyle yere savurdu. Defalarca kapıya doğru hamle yaptım ama her defasında engellendim. O kadar çok bağırdım, o kadar çok feryat ettim ki bir tane bile komşu 'Ne oluyor?' deyip kapıya gelmedi.

Beni asıl yıkan şeylerden biri de görümcemin tutumu oldu. Kucağında bebek olduğu gerekçesiyle ben o dayağı yerken bizi ayırmayan kadın, ben canımı kurtarmak için kapıya koştuğumda birden hareketlendi. Koşarak gidip kapıyı kilitledi ve anahtarı sakladı; sırf ben o evden kaçamayayım diye. Yalvardım ona, 'Senin de bir kızın var, yapma, bırak gideyim' dedim. Bana sadece yüzüme bakıp 'Sakinleşmeni bekliyorum' dedi.

Telefonumda KADES uygulaması yüklüydü. Telefonu elime aldım ama baskıdan ve engellemelerden o düğmeye bir türlü basamadım. Tam 4 saat boyunca o evin içinde hapsedildim. "Beni bırakın, ailemi arayın" diye 4 saat boyunca yalvardım. O 4 saat boyunca yüzümdeki kanları temizlemeye, olayı örtbas etmeye çalıştılar. Ve bütün bu şiddete, çaresizliğime küçücük bebeğim anbean şahit oldu.

Gece saat 02.30 sularında eşim annemi aradı. Olayı küçültmek ve saklamak için 'Biz biraz tartıştık, Derin'in bilekliği yüzüne geldi, biraz açıldı' diye yalan söyledi. Annem o haberle apar topar eve geldikten sonra ancak o evden çıkmama izin verildi."