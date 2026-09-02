Türkiye’nin lider gıda üreticilerinden Yayla Agro Gıda, geleneksel bakliyat gücünü geleceğin gıda teknolojileriyle harmanlamaya devam ediyor.

Şirket, yüksek inovasyonla geliştirdiği beslenme değeri artırılmış fonksiyonel ürünlerini, dondurularak kurutulmuş meyvelerini (Freeze Dry), müsli, granola ve yulaf ailesiyle birlikte protein bar gruplarını, bakliyat bazlı glutensiz makarnalarını, pirinç patlaklarını ve zenginleştirilmiş pirinç çeşitlerini Foodist Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Geleceğin Gıda Çözümleri ve Yenilikçi Ürün Ailesi Tüyap’ta

Tüketicilerin hızla değişen sağlıklı, pratik ve fonksiyonel beslenme alışkanlıklarına yönelik Ar-Ge merkezinde geliştirilen katma değerli ürünler fuarın odağında yer alıyor. Yayla Gıda ve küresel markası Legurme, stant ziyaretçilerine; beslenme değeri bilimsel yaklaşımlarla artırılmış yenilikçi pirinç ve bakliyat türevlerinden oluşan fonksiyonel ve zenginleştirilmiş ürünleri, doğal besin değerini ve aromasını koruyan dondurularak kurutulmuş meyve alternatiflerini, sağlıklı yaşam ve fit beslenme trendine uygun modern atıştırmalık çözümleri sunan bakliyat bazlı glutensiz makarna ve pirinç patlaklarını ile günümüzün yoğun temposuna hızla uyum sağlayan katkısız ve geleneksel lezzetteki Yemek Hazır serisini yakından inceleme ve tatma fırsatı sunuyor.

Yayla Agro Gıda, inovatif ürünlerini tanıtmak, yeni pazarlarla buluşmak ve tüketicilere pratik lezzetler sunma vizyonunu ileri taşımayı hedefliyor. Foodist'te Yayla’nın ve global markası Legurme’nin en yeni ürünlerini yakından incelemek isteyenler, Hall: 7, 751A numaralı standı ziyaret edebilecek.