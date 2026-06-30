Her Ürüne Özel Farklı Bir Karakter ve Anlatı

Yayla Gıda’nın yeni iletişim yolculuğunda Gupse Özay, markanın her bir ürünü için birbirinden tamamen farklı, eğlenceli ve renkli karakterlerle izleyici karşısına çıkacak. Her ürün için ayrı bir hikâyenin ve anlatının kurgulandığı reklam serisi, tüketicileri hem gülümsetecek hem de Yayla’nın geniş ve yenilikçi ürün yelpazesiyle tanıştıracak.

Türkiye’de Bir İlk: Vitamin ve Minerallerle Zenginleştirilmiş Pirinç!

Büyük ses getiren serinin yayınlanan ilk reklam filminde, Yayla Gıda’nın inovatif yaklaşımının en yeni ürünü olan ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Zenginleştirilmiş Pirinç” tanıtıldı.

Eğlenceli reklam filminde zengin ancak vitaminleri düşük olduğu için mutsuz bir karakteri canlandıran Gupse Özay, asıl zenginliğin sofrada başladığını vurguluyor. Geleneksel lezzetimiz pilavı besleyicilikle buluşturan Yayla; bildiğimiz pirinci Türkiye’de eksikliği yaşanan vitamin ve minerallerle zenginleştirerek sofralara taşıyor. Özay’ın, “İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda!” diyerek müjdelediği bu yenilikçi ürün, hem tane tane dökülmesi hem de şahane lezzetiyle fark yaratıyor.

“Bu Pilavla Aşık Atılmaz, Bu Pilava Ancak Kaşık Atılır!”

Reklam filminde zenginleştirilmiş pirincin lezzetine ve yapısına vurgu yapan Özay, “Bu pilavla aşık atılmaz, bu pilava ancak kaşık atılır!” repliğiyle izleyicilerin hafızalarında yer ediniyor. Türkiye’de ilk kez vitamin ve minerallerle zenginleştirilen Baldo, Gönen, Osmancık ve Yerli Pilavlık pirinç gibi sevilen pirinç çeşitleri, “Yayla’dan geldiği belli!” sloganıyla sofraların yeni vazgeçilmezi olmaya aday.

Televizyon, dijital ve influencer marketing dünyasında yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren tüketicilerin büyük beğenisini toplayan kampanya, ilerleyen günlerde Gupse Özay'ın hayat vereceği yepyeni karakterler ve Yayla'nın diğer lezzetli ürünleriyle serüvenine devam edecek.

HAKKIMIZDA:

30 yıldır pirinç, bakliyat, işlenmiş gıda, zenginleştirilmiş fonksiyonel gıdalar ve hızlı tüketim ürünlerinde faaliyet gösteren Yayla Agro Gıda, yüksek kalite standartları ve modern üretim teknolojileri ile Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin sofralarına en iyi lezzetleri sunmaya devam ediyor. Ankara, Mersin ve Niğde fabrikalarında üretim yapan; Türkiye pazarında ürünlerini 81 ilde, 9 EDT ve 56 paketli ürün bayisi yanında 60 binden fazla satış noktasında müşterilerin beğenisine sunan şirket, yurtdışı pazarlarda da ağırlıklı olarak Legurme markasıyla aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyerek Türk damak tadını dünyaya tanıtmayı görev ediniyor. Değişen tüketim alışkanlıkları ve müşteri taleplerine uygun, kaliteli, güvenilir ve inovatif ürünlerle, “Daha iyi bir gelecek inşa etmek” mottosuyla büyüyor.

Şirket kültüründe; girişimcilik, dinamizm ve inovasyon olan Yayla Agro Gıda, sosyal şirket olma misyonuyla bugünün dünyasını şekillendiren, trendleri anlayan, bunlara yatırım yapıp aktif olarak yönetmeyi içselleştiren bir şirket olmayı hedefliyor. Entelektüel sermayenin önemine ve sürdürülebilirliğe inanıyor. Bu inançla tüm paydaşlarında aidiyet oluşturmayı, sürdürülebilir büyümenin olmazsa olmazı olarak görüyor.

Yayla Gıda’nın "Geleceğin Gıdası" vizyonunun kalbi olarak konumlanan Niğde tesisi, klasik bir üretim fabrikasından öte, sektörün en ileri teknolojileriyle donatılmış bir inovasyon üssü niteliğinde konumlanıyor. Yayla Niğde Fabrika, katma değeri arttırılmış fonksiyonel gıda yaklaşımıyla; freezedry meyve ve sebzelerden glütensiz makarnaya, rice cake’ten yulaf, müsli & granolaya, bar grubundan bakliyat cipsine, klasik cips çeşitlerinden, sofra sosları, kemik-ilik suyu ve Türkiye’de ilk kez üretilen zenginleştirilmiş pirinç ürün ailesine uzanan geniş ürün portföyüyle gıdanın geleceğini şekillendirmede stratejik bir rol üstlenmektedir. Türkiye’de katma değerli ihracatın yeni merkezi olmaya hazırlanan tesis; sahip olduğu altyapısı, akıllı üretim sistemleri ve bünyesindeki Ar-Ge odaklı kuluçka merkeziyle, gıda sanayisinin dijital ve yeşil dönüşümüne liderlik ediyor.