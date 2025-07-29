Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası Şıhobası mevkisinde, komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Haşim Gençalioğlu, yanında bulunan tabancayla komşuları Mustafa Kıramanoğlu, eşi Ayşe Kıramanoğlu ve oğulları S. Kıramanoğlu’na ateş açtı. S. Kıramanoğlu’nun da tabancayla karşılık vermesi üzerine Haşim Gençalioğlu da vuruldu.

Silahlı çatışma sonucu Haşim Gençalioğlu ile Mustafa ve Ayşe Kıramanoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan S. Kıramanoğlu Dereli İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.