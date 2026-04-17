Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaylada Osman Zont'un başından vurulduğu, annesi Zekiye Zont'un cesedinin ise yakın bölgede toprağa yarı gömülü halde bulunduğu olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, olayın şüphelilerinin A.Z. ve K.Z. olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda; şüphelilerin Osman Zont'u yaylada silahla öldürdükten sonra ormanlık alana bıraktıkları, ardından anne Zont'u altınlarını almak için evinde boğarak öldürdükleri ve başka bir yaylada ormanlık alana gömdükleri belirlendi.

ALDIKLARI ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen jandarmanın düzenlediği operasyonda yapılan aramalarda Zekiye Zont'a ait altınlar, cinayette kullanılan av tüfeği ve bazı kişisel eşyalar ele geçirildi.

Jandarmanın gözaltına aldığı iki zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.