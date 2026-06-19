Yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok balık türü ya üreme dönemine girer ya da yağ oranı ciddi şekilde düşer. Bu durum hem lezzet hem de doku açısından balıkların kalitesini etkileyebilir. Bu nedenle bazı türlerin yazın tüketimi pek önerilmez.

Hamsi

Hamsi, özellikle kış aylarında yağlı ve lezzetli yapısıyla bilinir. Ancak yaz döneminde yağ oranı düştüğü için hem kurur hem de aroması zayıflar. Bu nedenle yaz sofralarında genellikle tercih edilmez.

Uskumru

Uskumru, kış ve sonbaharda oldukça yağlı ve lezzetli bir balıktır. Yaz aylarında ise yağsız ve kuru bir yapıya bürünebilir. Bu da ızgara ve fırın gibi pişirme yöntemlerinde istenilen sonucu vermez.

Palamut

Palamut genellikle sonbahar ve kış aylarında tüketildiğinde en iyi halini alır. Yazın ise erken avlanan küçük bireyler hem lezzet hem de doku açısından beklenen kaliteyi sunmayabilir.

Lüper

Lüfer, değerli bir tür olsa da yaz aylarında henüz tam gelişmemiş genç bireyleri piyasada görülebilir. Bu dönemlerde et dokusu yeterince yağlanmadığı için lezzet açısından zayıf kalır.

Sardalye

Sardalya her ne kadar yıl boyunca tüketilebilse de yazın bazı dönemlerinde yağ oranı düşebilir ve bu da ızgara gibi pişirme yöntemlerinde kuruluk hissi yaratabilir.

Yaz aylarında balık seçerken tür kadar balığın yakalandığı sezon da büyük önem taşıyor. Üreme dönemindeki veya yağ oranı düşmüş balıklar yerine levrek, çipura ve dil balığı gibi türler daha dengeli bir tercih sunar. Balığın mevsiminde tüketilmesi hem lezzet hem de sürdürülebilirlik açısından en doğru yaklaşımdır.