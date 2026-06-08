Son dönemde market alışverişine çıkmak bile bir cesaret işiyken, ay sonunda gelen o devasa elektrik faturası bütün tadımızı kaçırmaya yetiyor. Bunun için piyasada satılan (veya bazen kütüphanelerde bile ücretsiz bulunabilen) enerji ölçer cihazlarla nokta atışı takipler yapabilirsiniz. Ancak cihazla uğraşmak istemiyorsanız, evinizdeki enerjiyi adeta bir elektrikli süpürge gibi çeken şu 5 büyük kaynağa mutlaka göz atmalısınız.

FATURA SİZ FARK ETMEDEN KATLANMAYA BAŞLIYOR

Evlerde enerji kullanımı problemi yaz aylarında çok daha ciddi şekilde görülüyor. Klimaların sürekli çalıştığı ve akşam saatlerinde ışıkların uzun saatler açık olduğu yaz mevsiminde elektrik faturası sizler farkında olmadan katlanarak artmaya başlıyor. Yaz mevsiminde elektrik faturasında tasarruf ağlamak için herkesin evde olduğu akşam 19:00-20:00 saatlerinden itibaren enerji kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Elektrik faturasında yüksek ücretler görmemek için bu saatlerden sonra enerji kullanımını olabildiğine kısmak gerekiyor.

Bununla birlikte belirli elektronik eşyaların ya da evlerde tekrarladığımız alışkanlıkların da elektrik faturasını ciddi şekilde etkilediğini unutmayın. Bu 5 eşya evlerde elektrik faturasını en çok etkileyen şey olarak biliniyor. İşte elektrik faturasını sizler fark etmeden katlayarak artıran o eşyalar ve alışkanlıklar:

ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Kabul edelim, evdeki o konfor alanımız faturanın en acımasız kısmını oluşturuyor. Yazın klimayı son ses açıp karşısına geçmek gibisi yok, biliyoruz. Ancak acı gerçek şu ki; evdeki toplam enerji tüketiminin neredeyse yarısı sadece bu iklimlendirme sistemlerinden kaynaklanıyor. Tasarruf için kışın lokal oda ısıtıcılarını, yazın ise vantilatörleri daha sık devreye sokmayı düşünebilirsiniz.

BÜYÜK BEYAZ EŞYALAR

Faturadaki her bir kuruşun peşine düşmekte kararlıysanız, fırın veya ocak gibi cihazları kullanmadığınızda fişten çekmek radikal ama etkili bir çözüm olabilir. Tabii daha gerçekçi adımlarla başlamak isterseniz; fırında her yemek için gereksiz ön ısıtma yapmaktan kaçınabilir ve buzdolabının kapısını uzun süre açık bırakmama alışkanlığı edinebilirsiniz.

"TASARRUFLU" LAMBALAR

Bir odadan çıkarken lambayı açık bırakma hastalığı çoğumuzda var. Yapılması en zahmetsiz ama faturaya etkisi en doğrudan olan yöntem, odadan çıkarken o düğmeye basmaktır. Bunu kendimize her gün hatırlatacak bir formül bulmamız şart.

TEKNOLOJİK CİHAZLAR

Televizyonu sadece arka planda ses olsun diye açık bırakma devrini kapatıyoruz. Bilgisayarları geceleri tamamen kapatmak, oyun konsollarını ve artık birer antika sayılan DVD/Blu-ray oynatıcıları tamamen kapatmak (bekleme modunda bırakmamak) ufak gibi görünse de ay sonunda birleşerek faturayı gözle görülür oranda hafifletiyor.

SICAK SU PROBLEMİ

Sıcak su, faturadaki en ağır gizli yüklerden biridir. Çözümü ise aslında çok basit. Küveti doldurup banyo yapmak yerine kısa süreli duşları tercih edin. Çamaşırlarınızı yıkarken makineyi soğuk programlara ayarlayın; modern deterjanlar soğuk suda da harikalar yaratıyor.