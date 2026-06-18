Yaz aylarının tadını çıkarırken bir anlık ihmalle saatlerce güneşin altında kalmak, geceyi acı içinde uykusuz geçirmenize neden olabilir. Kıpkırmızı olan, gerilen ve adeta alev alev yanan bir ciltle baş başa kaldığınızda kimyasal ürünlere sarılmadan önce mutfağınıza bir göz atmanız yeterli. Evinizde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle cildinizin yangınını söndürmek ve o sinir bozucu soyulma sürecini en aza indirmek mümkün. İşte acıyı jilet gibi kesen, cildinizi jet hızıyla onaracak 4 doğal yöntem.

GÜNEŞTE YANAN CİLDİ ANIINDA ONARIYOR

Güneş yanıkları güneş altında uzun süre korumasız şekilde kaldığımızda ortaya çıkar. Güneş nedeniyle oluşan yanıkları cildimizden gidermek istesek de çoğu zaman satın alınan kozmetik ürünler beklenen etkiyi sağlamıyor. Böyle anlarda doğal yöntemlerden yardım aldığınızda güneş yanıklarından kolay bir şekilde kurtulabileceksiniz. İşte güneş yanıklarından kurtulmanın püf noktası olan doğal yöntemler:

ALOE VERA YÖNTEMİ

Güneş yanığı denince akla gelen ilk ve en etkili çözümdür. Aloe vera jeli, cildi anında serinletir, iltihabı azaltır ve yüksek nem kapasitesi sayesinde soyulmayı geciktirir.

Mümkünse taze aloe vera yaprağından çıkardığınız jeli (yoksa temiz içerikli hazır jelleri) buzdolabında biraz soğuttuktan sonra yanık bölgeye nazikçe sürün.

SOĞUK YOĞURT

Geleneksel bir yöntem olmasının arkasında mantıklı bir biyolojik sebep var. Yoğurdun içindeki laktik asit ve probiyotikler cildin bariyerini onarmaya yardımcı olurken, soğukluğu da damarları büzerek acıyı ve sızıyı alır.

Ev yapımı, katkısız ve soğuk yoğurdu ince bir tabaka halinde cildinize sürün. Yaklaşık 10-15 dakika bekletip yoğurt ciltte ısınmaya başlayınca ılık/soğuk suyla durulayın.

SALATALIK MASKESİ

Salatalık, %95'i sudan oluşan yapısıyla cildin kaybettiği nemi jet hızıyla geri kazandırır. Ayrıca antioksidan ve ağrı kesici özelliklere sahip doğal bileşenler içerir.

Soğuk salatalıkları rendeleyin veya mutfak robotundan geçirerek püre haline getirin. Bu püreyi yanmış bölgelere uygulayıp 20 dakika bekletin. Temiz bir tülbent yardımıyla suyunu da cildinize kompres yapabilirsiniz.

DEMLENMİŞ SOĞUK YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, yüksek oranda kateşin ve tannik asit içerir. Bu maddeler güneşin ciltte yarattığı inflamasyonu (iltihabı) azaltır ve hücresel hasarı onarmaya yardımcı olur.

Yeşil çayı demleyin ve tamamen soğumasını bekleyin (hatta içine birkaç parça buz atabilirsiniz). Temiz bir bezi veya pamuğu bu soğuk çaya batırarak yanık bölgelerin üzerine kompres şeklinde uygulayın.